Ucraina: Tajani, in bilancio Ue attenzione anche a crescita e migranti, con Ungheria si tratta

- Nel prossimo bilancio europeo dovrebbe esserci un pacchetto complessivo di investimenti che non riguardino “soltanto Ucraina ma interventi per la crescita e l’immigrazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in audizione a Montecitorio in merito al Consiglio Affari esteri del 22 gennaio e sulle priorità della presidenza italiana del G7. “I cittadini europei devono vedere che a livello comunitario non c’è solo un’azione di finanziamento ma più complessiva e più ampia”, ha detto il ministro. A proposito della riluttanza ungherese a dare l’assenso a un pacchetto da 50 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina, Tajani ha dichiarato che “con l’Ungheria si sta trattando”. (Res)