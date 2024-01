Sisma 2016: all’Università di Macerata ulteriori 2,2 milioni per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha firmato due decreti che stanziano ulteriori 2,2 milioni di euro per la ricostruzione del patrimonio immobiliare dell’Università di Macerata. Si tratta – riferisce una nota – in particolare di 711 mila euro in più per il dipartimento di Economia e Diritto, che sarà oggetto di miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche, grazie a lavori che valgono complessivamente 2,76 milioni. Altri 1,5 milioni sono invece assegnati all’intervento per Palazzo Ugolini, che sarà riparato dai danni del terremoto e migliorato sismicamente. Un inter- vento che complessivamente vale 5 milioni di euro. “L’università di Macerata ha saputo cogliere appieno l’opportunità di dare nuova vita alle proprie sedi, grazie alla capacità di intercettare oltre ai fondi della ricostruzione e a risorse proprie anche le risorse ministeriali - spiega il commissario Castelli -. La presenza dell’ateneo è fondamentale per il tessuto sociale ed economico di questo territorio. Avere sedi sicure e funzionali vuol dire attrarre più studenti, rinnovare il patrimonio storico, artistico e architettonico della città e infondere nuova vita nelle attività commerciali locali. È un circolo virtuoso che arricchisce non solo l'ambito accademico ma anche la comunità nel suo insieme, motivo per cui dobbiamo continuare a impe- gnarci per la piena attuazione degli interventi di ricostruzione. Un lavoro che potremo proseguire con efficacia anche grazie alla costante collaborazione con il presidente Francesco Acquaroli”. (segue) (Com)