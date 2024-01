Sisma 2016: all’Università di Macerata ulteriori 2,2 milioni per ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la firma del decreto, il commissario Castelli ha incontrato il rettore John McCourt per fare il punto, insieme ai tecnici dell’ateneo e al sub commissario Gianluca Loffredo, sull’avanzamento dell’Ordinanza speciale in deroga che regola il piano di ricostruzione del patrimonio di Unimc. La programmazione, infatti, comprende anche il Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ciccolini, e il Palazzo ex Tribunale. Attualmente, i progetti definitivi per il Dipartimento di Giurisprudenza e per l'ex Tribunale sono in fase di verifica e si sta procedendo all'affidamento dell'esecutivo. Si prevede l'inizio dei lavori a novembre di quest'anno, con una durata stimata di circa due anni, con termine previsto dicembre 2026 per il Dipartimento di Giurisprudenza e giugno 2026 per l'ex Tribunale. Gli interventi riguar- danti Palazzo Ugolini, Palazzo Ciccolini e il dipartimento di Economia e Diritto, sono in fase di affidamento tramite la stazione unica appaltante di Macerata. L'avvio dei lavori per questi progetti è previsto per il prossimo giugno. Si stima che i lavori si concluderanno a dicembre 2025 per Palazzo Ciccolini e per la sede di Economia e Diritto, mentre per Palazzo Ugolini la conclusione è prevista per luglio 2026. (Com)