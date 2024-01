Lombardia: approvata rete per la cura del tumore al pancreas in ricordo di Vialli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha definito l'elenco delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate identificate quali Centri Hub e Centri Spoke della Rete regionale delle 'Pancreas Unit'. La delibera approvata in Giunta, su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, individua 11 Centri Hub per la diagnosi e cura dei tumori del pancreas, i Centri Spoke per l'Oncologia medica, i Centri Spoke per l'Endoscopia Digestiva Diagnostica e Interventistica Gastroenterologia e i Centri Spoke per la Radioterapia. Il modello a rete consente di avere centri diffusi sul territorio che garantiscono la diagnosi, i trattamenti oncologici, endoscopici e radioterapici di questa tipologia di tumori, nelle strutture indicate come 'spoke'. Quelle invece individuate come 'Pancreas Unit Hub' a decorrere dal primo aprile 2024 saranno le uniche a poter erogare a carico del SSN gli interventi di resezione di tumore del pancreas, concentrando così l'attività in centri altamente specializzati. “Abbiamo mantenuto l'impegno di creare una specifica rete per le patologie oncologiche del pancreas - ha detto l'assessore al Welfare - anche nel segno di Gianluca Vialli e di tutte le persone che hanno sofferto di questo male. L'obiettivo è riuscire a trattare sempre più efficacemente questo tumore che nella stragrande maggioranza dei casi ad oggi, purtroppo, non consente un'aspettativa di vita sufficiente. L'organizzazione multidisciplinare della rete permetterà ai malati di seguire un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale predefinito e integrato, erogato da centri con adeguate tecnologie, personale competente e con elevati volumi di trattamento. Continuiamo a impegnarci per contrastare questa terribile patologia con la tenacia che ci ha insegnato Gianluca". (Com)