Speciale scuola: Maturità, presidi, bene continuità con lo scorso anno

- Accogliamo positivamente la volontà del ministro Valditara di far svolgere l'esame di Stato 23/24 nell'ottica della continuità con gli anni passati. Lo ha detto il sindacato Dirigenti scuola dopo l'annuncio della pubblicazione delle materie della seconda prova scritta. "Un cambiamento radicale in corso d'anno avrebbe comportato disagio agli studenti che, adesso più che mai, hanno bisogno di certezze - ha aggiunto -. Una modifica, se necessaria, la vediamo positiva dopo l'attuazione delle riforme di alcuni indirizzi secondari o dopo i primi esiti delle sperimentazioni ordinamentali in atto, per rendere l'esame coerente con il nuovo percorso tracciato, a completamento del percorso. La figura del docente orientatore che accompagnerà da quest'anno gli studenti e le famiglie nelle scelte per il futuro, sembra costituire l'anello di congiunzione tra scuola – università - mondo del lavoro, componendo quel dialogo continuo tra sistemi che per troppo tempo è mancato e che ha finito con il generare discontinuità nel percorso di formazione e disorientamento esistenziale", ha concluso il sindacato. (Rin)