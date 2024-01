Speciale scuola: Serbia, iniziato a Belgrado processo contro genitori ragazzo accusato massacro in scuola Ribnikar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato presso l'Alta Corte di Belgrado il processo contro i genitori del ragazzo tredicenne responsabile della morte di 10 persone nella sparatoria avvenuta nella scuola primaria della capitale serba Belgrado Vladislav Ribnikar, il 3 maggio scorso. Su richiesta dell'accusa, all'inizio dell'udienza è stato deciso che il processo sarà a porte chiuse per tutelare i minori. La Corte chiede 12 anni di reclusione per il padre, accusato di reati gravi contro la sicurezza pubblica, cioè di aver addestrato suo figlio di 13 anni all'uso di armi ad aria compressa e da fuoco e di non aver conservato le armi come richiesto dalla legge. Per la madre l'accusa ha chiesto una reclusione di due anni e mezzo per il reato di produzione, detenzione e trasporto illegali di armi e sostanze esplosive. Anche il presidente del poligono di tiro e l'istruttore del club dove il ragazzo andava ad esercitarsi sono stati accusati del reato penale di falsa dichiarazione. Sono inoltre in corso due procedimenti civili a carico del padre e della madre basati su azioni legali promosse dai familiari delle vittime per il risarcimento dei danni morali dovuti alla morte di una persona cara. (Seb)