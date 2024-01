Speciale scuola: la Regione Campania lancia progetto formazione pilota in Europa per neet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania è la regione che in via sperimentale attuerà il programma di formazione per il lavoro messo a punto da Fmts Group, vincitore del bando europeo "Alma - Aim, learn, master, achieve" (aspirare, imparare, conoscere, conseguire) volto a sostenere i neet, con il sostegno della Regione Campania per la massima divulgazione nel rispetto dei requisiti di attribuzione normativa e di qualifica. Stamane c'è stata la firma del protocollo di collaborazione tra la Regione Campania con l'assessore alla Formazione, Armida Filippelli, ed FMTS Group (soggetto attuatore individuato dall'Ue) con il presidente Giuseppe Melara e l'amministratore delegato Valentino Villecco. Contestualmente è stati lanciato l'avviso di selezione dei candidati che saranno ammessi a frequentare il percorso di formazione. Orientamento, counselling e formazione al lavoro sono gli step dei due specifici profili professionali, cuochi e pizzaioli, ai quali potranno accedere i 24 candidati, selezionati con un apposito percorso. Sarà In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica, ad ospitare i due gruppi di corsisti, composti rispettivamente da 12 persone. Due i mesi di formazione in aula e poi in estate il piano di work experience da attuare in Spagna o Francia. Nel cronoprogramma c'è anche un recruiting day durante il quale ai candidati viene offerta la possibilità di avere un colloquio di lavoro con trenta aziende del settore. Nelle fasi di preparazione sono previsti anche incontri dedicati all'elaborazione di un curriculum vitae. (Ren)