Speciale scuola: Campania, assessore Formazione, aiutare i giovani a trovare motivazione al lavoro

- "Avere tanti giovani che non studiano e non lavorano è un fenomeno che non possiamo permetterci. La formazione professionale deve essere utile per trovare non solo una strada ma anche una motivazione al lavoro". E' quanto ha dichiarato l'assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli, a margine della conferenza stampa di presentazione del programma di formazione per il lavoro messo a punto da Fmts group, vincitore del bando europeo "Alma - Aim, learn, master, achieve" (aspirare, imparare, conoscere, conseguire) volto a sostenere i neet. "Dobbiamo capire perché i giovani abbandonano la scuola e con questo progetto stiamo avviando una rivoluzione in Campania. Diamo inizio ad un progetto di grandissima rilevanza perché agiamo su un gruppo di giovani che non studiano e non lavorano per dare loro una formazione e una motivazione al mondo del lavoro - ha aggiunto Filippelli -. Al termine del loro percorso che li vedrà anche all'estero, noi faremo un monitoraggio attento su quanto fatto per comprendere anche cosa è cambiato nelle vite dei ragazzi che combattono contro la mancanza di opportunità di lavoro e spesso anche il male di vivere, che li fa rinchiudere in sé stessi senza partecipare attivamente alla vita sociale". (Ren)