Speciale scuola: Fvg, comune Pordenone, avviato cantiere scuola Beato Odorico

- Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria Beato Odorico da Pordenone. Si tratta di un progetto da 5 milioni 327 mila euro che andrà a completare l’intervento di riqualificazione urbana del quartiere Torre. Gli spazi interni accoglieranno 244 alunni e saranno suddivisi in 12 aule didattiche, quattro aule per bisogni educativi speciali, una sala docenti e quattro laboratori. La nuova scuola sarà dotata anche di un’ampia area verde, per attività ludiche e didattiche all’aperto. I lavori di demolizione avranno inizio a partire da lunedì 5 febbraio. “I nostri bambini e ragazzi devono poter studiare in luoghi sicuri e rispondenti a moderni criteri di efficienza energetica”, ha detto il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. “Le scuole primarie di primo e secondo grado di proprietà del Comune sono state oggetto continuo di manutenzione come la IV Novembre e la Narvesa e, ove necessario, anche di ricostruzione come la Lozer a Torre. Ora è la volta della Beato Odorico che dai prossimi giorni verrà abbattuta e riedificata in 545 giorni, garantendo la sua operatività per l’anno scolastico 2025-2026", ha aggiunto. (Frt)