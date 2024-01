Speciale scuola: Veneto, assessore Istruzione, al via progetto "Noi ci darem la mano" per trasmissione tradizione alpina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto formativo 'Noi ci darem la mano' nato dalla sinergia tra l'assessorato all'Istruzione della Regione del Veneto, l'Ana con la sezione Monte Grappa, l'Esercito e pensato con le scuole ha un'importanza dal punto di vista dell'orientamento professionale e valoriale". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, formazione e lavoro, che ha preso parte alla presentazione del programma pensato per la trasmissione della tradizione e cultura alpina alle nuove generazioni e alla comunità, da mercoledì 31 gennaio a domenica 4 febbraio. "Venerdì mattina 2 febbraio i 166 giovani volontari a ferma iniziale dell'Esercito (Vfi) che hanno concluso il percorso di formazione al Centro Addestramento Alpino – Scuola Militare di Aosta entreranno nelle scuole secondarie di secondo grado di Bassano del Grappa per trasmettere la loro esperienza. L'incontro - ha proseguito - avverrà per analogia di percorso di studi tra licei, istruzione tecnica e professionale. 'Noi ci darem la mano' è un progetto che continuerà sabato 3 febbraio al Teatro Jacopo Da Ponte, dove i militari racconteranno alle scolaresche e alla cittadinanza cosa si fa al Centro Addestramento Alpino di Aosta, centro di eccellenza formativa di rilevanza internazionale, di cui quest'anno celebriamo i 90 anni dalla costituzione. È una scelta strategica per il futuro professionale dei giovani, perché lì oltre ad acquisire competenze tecniche per muoversi in ambito montano si fa ricerca, si testano prodotti tecnici per le aziende dello sportsystem, ci si allena per diventare campioni dello sport e soprattutto si interiorizzano le regole della disciplina". Al progetto parteciperanno gli studenti della Scuola di Formazione Professionale Marco Polo, dell'Istituto Einaudi, del Liceo Brocchi, di Enaip Veneto, dell'Iis G.A. Remondini, dell'IIS Scotton. "Un altro appuntamento - ha proseguito Donazzan - che vedrà protagoniste le scuole sarà domenica 4 febbraio, con gli allievi delle scuole superiori bassanesi che faranno da Cicerone, guidando i giovani alpini e le loro famiglie che arriveranno in città per la cerimonia di consegna del Cappello, ma anche tutti i cittadini interessati, alla scoperta della città simbolo degli Alpini, Bassano del Grappa". "I ragazzi, per fare da guida, hanno partecipato ad un percorso formativo e daranno vita a quello che può definirsi un esperimento sociale per diffondere la conoscenza del territorio attraverso la storia e cultura alpina", ha concluso. (Rev)