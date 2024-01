Speciale scuola: a Parma tutto pronto per la presentazione del progetto "EduBioBimbi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenibilità ambientale come base di buon vivere, benessere e sana crescita delle giovani generazioni. È tutto pronto a Parma per la presentazione del progetto "EduBioBimbi - La salute del pianeta per la sana crescita dei bambini", fortemente voluto dalla Fondazione Anna Mattioli Ets, realtà attiva da oltre due anni contro il disagio sociale e le fragilità giovanili. L'importante percorso di educazione e sensibilizzazione, patrocinato dal Comune di Parma, verrà presentato il prossimo mercoledì 31 gennaio, a partire dalle ore 11, presso il teatro della Scuola Primaria A. Frank, situato in via Pini, 16 nel quartiere di San Pancrazio, a Parma. Una data simbolica e non casuale, come sottolinea il presidente della Fondazione, Roberto Pagliuca: "Esattamente due anni fa, era il 31 gennaio 2022, ci lasciava Anna Mattioli, volitiva e generosa concittadina, di una famiglia parmigiana doc che ha sempre inteso il valore etico di fare impresa per bene. Anna aveva un sogno: restituire al territorio quel che da esso aveva ricevuto e destinarlo alla cura delle sue radici più vulnerabili. Dopo due anni, possiamo dire che il suo desiderio si sta concretizzando". (Com)