Speciale scuola: Comune Roma firma accordo servizio Oepac, Gualtieri "attenzione su fragili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- È stato firmato il verbale d'intesa con le organizzazioni sindacali e le centrali cooperative volto a individuare soluzioni e strumenti per una più agile organizzazione del servizio Oepac a Roma. Lo rende noto il Campidoglio. Tale intesa, condivisa a valle di un confronto ampio e articolato, ribadisce e conferma da parte dell'Amministrazione l'impegno economico sul servizio, senza dunque nessuna riduzione o taglio di ore; così come la presenza degli operatori e delle operatrici durante le gite scolastiche e i campi scuola nonché la partecipazione degli operatori ai Glo. Individua inoltre la possibilità di recupero per i bambini/e di una parte delle ore che in caso di assenza andrebbero perse, mediante meccanismi di rimodulazione che potenzieranno ulteriormente il servizio. Si tratta di una serie di misure volte ad assicurare una sempre maggiore qualità e continuità del servizio in primo luogo a tutela del processo d'inclusione dei piccoli utenti, ma anche dei circa 4.000 fra operatori e operatrici impiegati. "Roma Capitale tiene alta l'attenzione sui più fragili e il verbale d'intesa, al termine di un costante confronto con le organizzazioni sindacali e le centrali cooperative, lo conferma - dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Abbiamo voluto garantire la continuità educativa per i bambini e le bambine, senza trascurare i fabbisogni salariali e lavorativi degli operatori. Lo avevamo detto chiaramente e abbiamo mantenuto la parola: non ci sarà alcun taglio di ore né tantomeno la riduzione di un servizio fondamentale. L'inclusione dei bambini con disabilità è un perno dei servizi educativi di Roma, che vuole essere sempre più una città che offre opportunità a tutti e tutte, senza lasciare indietro nessuno", conclude Gualtieri. (Com)