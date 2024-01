Regno Unito: Fmi, Pil in crescita dello 0,6 per cento in 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito crescerà dello 0,6 per cento quest'anno e dell'1,6 per cento nel 2025. È quanto emerge dal rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi). Le previsioni dell'Fmi per l'anno in corso rimangono invariate rispetto al precedente rapporto di ottobre, mentre vengono declassate di 0,4 punti percentuali le stime per il 2025. Fmi ha affermato che il cambiamento "è in gran parte dovuto a una revisione dei dati ufficiali, piuttosto che a un peggioramento della situazione economica". (Rel)