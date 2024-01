Ue: Fmi, eurozona crescerà dello 0,9 per cento nel 2024, proiezioni riviste al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della zona euro dovrebbe crescere dello 0,9 per cento nel 2024 e dell'1,7 per cento nel 2025, dopo la crescita dello 0,5 per cento registrata nel 2023. È quanto stimato dalle proiezioni economiche pubblicate dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha rivisto al ribasso le previsioni economiche per il 2024. La ripresa, spiega il rapporto dell'Fmi, "dovrebbe essere guidata da un aumento dei consumi delle famiglie, grazie all'attenuazione degli effetti dello choc sui prezzi dell'energia e al calo dell'inflazione, che sosterrà la crescita del reddito reale". Rispetto alle previsioni di ottobre 2023, tuttavia, la crescita è stata rivista al ribasso di 0,3 punti percentuali per il 2024, soprattutto a causa del trascinamento del risultato più debole del previsto per il 2023, precisa infine il rapporto. (Beb)