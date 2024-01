© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontiamo la sfida del Pnrr: “deve essere la più grande palestra per le semplificazioni e le riforme di questo Paese”. Lo ha dichiarato la presidente Ance, Federica Brancaccio, in occasione della presentazione dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni. “Dopo il Pnrr, o il Paese cresce da solo o ci troviamo di nuovo in recessione”, ha aggiunto. (Rin)