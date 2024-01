Moldova: siglata domanda di adesione ad Area unica dei pagamenti in euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha siglato la domanda di adesione all'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa). La richiesta è stata firmata dal governatore della Banca nazionale della Moldova, Anca Dragu. "È un giorno storico per la Moldova, è il giorno in cui dalla Banca nazionale inviamo una dichiarazione chiara e inequivocabile della volontà di far parte dei sistemi europei. Ciò dimostra il nostro impegno e il contributo della Banca nazionale in questo corso europeo e rappresenta anche un momento importante per l'economia della Moldova, per tutti i partecipanti a questi circuiti economici, per le aziende, i cittadini, lo Stato. È un onore poter firmare i documenti di adesione all'Area dei pagamenti in euro", ha affermato Dragu. "Con questo sistema si potrebbe effettuare un pagamento in un orizzonte di circa 24 ore e invece di pagare 20, 30 o 50 euro a bonifico, con questo sistema potremo pagare 1 o 2 euro. Questa sarà una buona notizia per i moldavi della diaspora che trasferiscono denaro nel Paese", ha aggiunto. (Rob)