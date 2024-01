Ex Ilva: Urso, tempi amministrazione straordinaria in linea, preoccupazione su impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- I tempi per l’amministrazione straordinaria dell'Ex Ilva “non si stanno allungando”, tuttavia, “quello che ci preoccupa in questa fase è che non siano pregiudicati gli impianti”. Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e Made in Italy, rispondendo a margine di un incontro a Milano sulle tempistiche dell’ipotetica amministrazione straordinaria per l’Ex Ilva. Oggi pomeriggio, infatti, si terrà un’altra audizione in Senato con le sigle sindacali e le aziende dell’indotto, che ieri hanno protestato in migliaia a Taranto. Invitalia, l’azionista pubblico di minoranza “ha attivato i meccanismi secondo la tempistica prevista nella legge italiana, che prevede una richiesta all’amministratore delegata, che ha 15 giorni per rispondere e credo che i 15 giorni si concludano il 6 febbraio” ha spiegato il ministro. Poi, sulla base della risposta dell’amministratore delegato, Invitalia “può chiedere direttamente e eventualmente al ministero, l’amministrazione straordinaria”. Il ministro ha osservato che “si sono mossi sia i rappresentanti di Invitalia nell’azienda di Acciaierie Italia, sia i commissari dell’amministrazione straordinaria, cioè i titolari degli impianti” perché, si tratta di impianti siderurgici di “un sito strategico nazionale”. “Per questo abbiamo invitato sia Invitalia, sia i commissari a muoversi, e lo hanno fatto tempestivamente per sollecitare, anche attraverso una necessaria visita dell’azienda, lo stato di mantenimento degli impianti che non possono bloccarsi del tutto, perché questo pregiudicherebbe sia gli impianti e potrebbe essere un rischio per chi vi lavora” ha continuato Urso, concludendo che c’è stata una richiesta di messa in “sicurezza” e che gli impianti “vengano mantenuti al meglio sul piano produttivo e in continuità”. (Rem)