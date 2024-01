Mar Nero: ministro Esteri Turchia, continueremo ad attuare Convenzione Montreaux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continuerà ad attuare la Convenzione di Montreux “alla lettera”. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, nel corso di una conferenza stampa a Sofia, in Bulgaria, con l’omologa Mariya Gabriel. Come riporta il quotidiano turco "Milliyet", Fidan ha affermato che la Convenzione di Montreux, che disciplina il transito delle navi nel Mar Nero, “non può essere messa in discussione”. L’accordo, risalente al 1936, ha lo scopo di regolamentare la navigazione attraverso gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, il cui controllo è conferito alla Turchia. Secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreux, in tempo di guerra se Ankara è neutrale non è consentito il passaggio nel Mar Nero di navi da guerra di qualsiasi Paese belligerante. Se la Turchia è invece parte di un conflitto, può opporsi al passaggio di navi da guerra di qualunque Paese. (segue) (Tua)