Mar Nero: ministro Esteri Turchia, continueremo ad attuare Convenzione Montreaux (2)

- Il ministro degli Esteri turco si trova oggi in Bulgaria nell’ambito di un viaggio nella regione dei Balcani occidentali, iniziato ieri in Albania e che terminerà domani in Romania. L’obiettivo delle visite di lavoro di Fidan è quello di discutere con le rispettive controparti delle relazioni bilaterali, con uno sguardo agli ultimi sviluppi globali. Nel corso della conferenza stampa congiunta di oggi con l’omologa bulgara Mariya Gabriel, il ministro turco ha sottolineato che “la Bulgaria, per la sua posizione geografica, riveste una grande importanza per la stabilità regionale, ma anche per lo sviluppo di progetti energetici e di trasporto”. “Come Paesi della regione, dobbiamo approfondire e rafforzare la nostra cooperazione. Con questa consapevolezza, abbiamo avuto l’opportunità di discutere le nostre relazioni bilaterali da ogni angolazione”, ha spiegato Fidan, precisando di aver avuto con la controparte “un ampio scambio di opinioni sulla possibilità di elevare la collaborazione in nuovi settori”. (segue) (Tua)