Mar Nero: ministro Esteri Turchia, continueremo ad attuare Convenzione Montreaux (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro turco ha spiegato di essere “soddisfatto” dell’andamento positivo delle relazioni economiche tra Ankara e Sofia, precisando che il volume degli scambi commerciali ha superato i 7 miliardi di dollari e che l’obiettivo è quello di raggiungere i 10 miliardi di dollari. “Importanti aziende turche hanno investimenti in Bulgaria. Le nostre imprese operano in diversi settori, dal vetro all'alluminio, dall'energia all'automotive. Effettuiamo quasi tutte le nostre esportazioni europee su strada attraverso la Bulgaria. Per questo motivo siamo in costante contatto con le autorità bulgare per facilitare l'attraversamento della frontiera da parte dei nostri camion”, ha detto Fidan. (Tua)