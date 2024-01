Russia-Venezuela: Mosca, non c’è una data per la visita di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile visita del presidente venezuelano Nicolas Maduro in Russia non ha ancora una data specifica ma la questione resta in agenda. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, in conferenza stampa. "Al momento non c’è un accordo su date specifiche, sul percorso di viaggi o sulla durata del soggiorno nella Federazione Russa. Prima è necessario raggiungere un accordo appropriato", ha spiegato Rjabkov. (Rum)