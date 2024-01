Lazio: ok da commissione Bilancio a delibera sui crediti incagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Marco Bertucci di Fratelli d'Italia, ha approvato lo schema di delibera che disciplina le modalità di attuazione della legge regionale n.10 del 2023 volta a favorire la circolazione dei crediti incagliati derivanti dagli interventi del superbonus 110 per cento. La Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12 ha come finalità quella di favorire la circolazione dei crediti incagliati derivanti dagli interventi del superbonus 110 per cento, attraverso un ruolo attivo della Regione e degli enti pubblici economici e delle società da essa controllati. Si tratta di crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e volti a ridurre il rischio sismico del patrimonio edilizio su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale. Con il provvedimento proposto oggi dall’assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini, "vengono disciplinati i criteri che consentiranno alla società Cotral Spa. di acquistare i crediti fiscali nei confronti degli istituti bancari. Inoltre, viene individuata LazioCrea Spa, società che affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-amministrative più complesse, quale soggetto cui affidare la realizzazione della piattaforma elettronica che avrà il compito di monitorare l’andamento degli interventi e dei crediti fiscali, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e delle offerte di acquisto dei crediti medesimi", spiega l'assessore. (segue) (Rer)