Lazio: ok da commissione Bilancio a delibera sui crediti incagliati (2)

- Infine, lo schema di delibera di Giunta istituisce anche una Cabina di regia per l’attuazione delle misure regionali, che avrà anche il compito di interfacciarsi con l’Abi. Sarà composta dal direttore generale della Giunta regionale, dal Segretario generale del Consiglio regionale, dal presidente del Cda di LazioCrea, dal presidente del Cda di Cotral, o da loro delegati. Tra gli indirizzi forniti a Cotral sap, il provvedimento prevede che l’acquisto dei crediti debba essere effettuato senza ricorrere ad indebitamento finanziario e nei limiti delle risorse proprie disponibili derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, per il tramite di uno o più istituti di credito selezionati su base annuale - spiega l'assessore Righini -. Questi ultimi dovranno dare prova dell’avvenuta acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle varie attestazioni. Ad esempio crediti derivanti da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche effettuati da imprese aventi sede legale e operativa nella Regione; crediti relativi a interventi su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale. Le disposizioni della "Giunta potranno applicarsi anche ad altri enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché alle società da essa controllate, non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. (Rer)