Lazio: Sabatini (Fd'I), bene ok a schema delibera su crediti incagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Bilancio della Regione Lazio ha espresso parere favorevole allo schema di delibera che disciplina le modalità di attuazione della legge regionale n.10 del 2023 volta a favorire la circolazione dei crediti incagliati derivanti dagli interventi del superbonus 110 per cento. In particolare vengono disciplinati i criteri che consentiranno alla società Cotral spa di acquistare i crediti fiscali nei confronti degli istituti bancari ed istituisce una cabina di regia incaricata di monitorare l'attuazione delle misure e di interloquire con l'Abi per fornire le necessarie indicazioni. Soddisfatto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini che ha presentato la legge approvata dal Consiglio regionale: "Esprimo massima soddisfazione per il voto positivo espresso all'unanimità dalla Commissione Bilancio – è il suo commento – ora la proposta di delibera passerà all'approvazione della Giunta regionale e si darà così finalmente piena attuazione ad una legge attesa da molte imprese del settore edilizio del Lazio, purtroppo penalizzate dal blocco dei crediti a causa delle continue modifiche legislative intervenute negli ultimi anni. Ringrazio l'assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini per il lavoro svolto e il presidente della Commissione Marco Bertucci per la collaborazione. Con il voto di oggi – conclude Sabatini – abbiamo lanciato un nuovo segnale di fiducia alle imprese del Lazio che non possono essere abbandonate dopo aver scommesso sulla ripresa economica post pandemia, cogliendo le opportunità loro concesse". (Com)