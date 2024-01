Caso Salis: opposizioni chiedono informativa Meloni in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Partito democratico, Movimento cinque stelle, Azione, Italia viva e Più Europa hanno chiesto, nell'Aula della Camera, una informativa urgente del governo, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "per fare chiarezza" sul caso di Ilaria Salis. "Le immagini di ieri, nell'aula del Tribunale di Budapest, hanno fatto il giro del mondo", ha affermato nel suo intervento il deputato del Partito democratico, Giuseppe Provenzano. "A Salis - ha aggiunto l'esponente del Pd - è stato negato il pieno diritto alla difesa, secondo le norme europee, per un'accusa di lesioni nei confronti di due neonazisti che stavano manifestando per celebrare le Ss, lesioni giudicate guaribili in cinque giorni e per cui rischia 24 anni di carcere in Ungheria, quando in Italia ne rischierebbe al massimo quattro anni". "Le immagini di Ilaria Salis con le catene ai piedi, alla vita, ai polsi e tradotta in guinzaglio sono immagini inaccettabili, offendono tutti noi - ha detto il parlamentare di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli -. Salis deve essere liberata, occorre riportarla in Italia, non servono i tweet. Meloni, mi rivolgo a Lei, chiami oggi stesso il premier ungherese Orban". "Meloni alzi il telefono e chiami Orban", ha aggiunto la deputata di Italia viva, Maria Chiara Gadda, secondo cui "quelle immagini in Europa sono inammissibili, non tollerabili". "Orban non può permettersi di continuare a calpestare i principi ispiratori e le norme dell'Unione europea", ha segnalato dal canto suo il rappresentante di Più Europa, Benedetto Della Vedova.