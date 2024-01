Caso Salis: opposizioni chiedono informativa Meloni in Aula Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- “Esprimo a nome del gruppo di Forza Italia la più ferma condanna, senza se e senza ma, per l’ingiusto trattamento, al limite del disumano, che abbiamo dovuto vedere - ha osservato il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis -. Immagini che non si riferiscono ad un Paese del terzo mondo. Detto questo, invito i gruppi delle opposizioni di non farne un motivo di polemica politica. Mi pare che il ministro degli Esteri, Tajani, abbia indicato la strada per far sì che Ilaria Salis possa tornare ad essere in una situazione di libertà e soprattutto per essere riportata in Italia”. Forza Italia si è associata alla richiesta di informativa dell’esecutivo, “con la certezza che il governo non potrà che confermare le note positive che abbiamo appena riferito”, ha continuato sempre Pittalis. “Esprimo il parere favorevole all’eventuale interlocuzione del governo su questo aspetto”, ha sottolineato il parlamentare della Lega, Davide Bellomo. "La presidenza prende atto di quanto ognuno di voi ha riportato - ha infine evidenziato il presidente di turno dell'Assemblea, Giorgio Mulè -. Il governo in Aula ha ascoltato, e sarà comunque cura della presidenza sottolineare gli indirizzi che ha espresso l'Aula, nella consapevolezza che ognuno di noi ha in questo Parlamento, avendo tutti noi le cicatrici indelebili rispetto ad episodi accaduti anche in Italia nel 1983 con Enzo Tortora, e nel 1993 con Enzo Carra, immagini che grazie a Dio per la maturità e la civiltà di questo Paese sono state messe al bando nel rispetto dei diritti inviolabili, fondamentali, dell'uomo, prima che costituzionali". (Rin)