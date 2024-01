Salute: Abodi, cura passa attraverso sana alimentazione e sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’educazione alla cura della salute passa attraverso la sana alimentazione e lo sport" che "educa e fornisce regole finalizzate al raggiungimento di un obiettivo che è di tutti: il miglioramento della qualità della vita”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione della presentazione della campagna di promozione della frutta in guscio italiana in corso al Centro di preparazione olimpica (Cpo) “Giulio Onesti”, a Roma. "In questa campagna viene riconosciuto il valore del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme", ha aggiunto il ministro. (Rin)