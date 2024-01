Irlanda del Nord: segretario di Stato Heaton-Harris, presenti tutte le condizioni per ripristino governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Irlanda del Nord sono presenti "tutte le condizioni" per ripristinare la condivisione del potere. Lo ha dichiarato il segretario di Stato britannico per l'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, che ha dichiarato di essere "molto grato" a Jeffrey Donaldson, il capo del Partito unionista democratico (Dup), per la "leadership" che lui e il suo team hanno dimostrato, nonché per il dialogo "costruttivo" che hanno avuto con Londra. Heaton-Harris ha affermato che si tratta di uno "sviluppo significativo", aggiungendo che "non c'è mai stato alcun dubbio" sul fatto che "la preoccupazione principale di Donaldson fosse quella di garantire e rafforzare il posto dell'Irlanda del Nord nell'Unione". Elogiando la "pazienza" degli altri partiti politici dell'Irlanda del Nord, Heaton-Harris ha dichiarato: "Credo che ora ci siano tutte le condizioni" affinché l'Assemblea possa ritornare a lavoro, e attendo con impazienza il ripristino delle istituzioni a Stormont il più presto possibile".(Rel)