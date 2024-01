Ex Ilva: Urso, impegnati a creare rete protettiva per filiera indotto e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Il nostro impegno è stato chiaro e lo abbiamo descritto sia alle imprese sia ai sindacati: quello di creare una rete protettiva per tutta la filiera dell’indotto e per i lavoratori, sia per quanto riguarda le risorse che serviranno in questa fase ponte, sia per un eventuale utilizzo della cassa integrazione a tutti gli addetti”. Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e Made in Italy, rispondendo a margine di un incontro a Milano sull’amministrazione straordinaria per l’Ex Ilva e gli interventi necessari per le aziende dell’indotto, per cui oggi è prevista un’audizione in Senato. “Abbiamo già presentato sia alle associazioni di impresa sia ai sindacati dell’indotto le norme che vorremmo presentare al più presto per completare quel processo, che è iniziato col decreto legge sull’Ilva” ha spiegato il ministro, per garantire “loro sia i finanziamenti, e quindi le risorse, sia eventualmente la cassa integrazione che dovesse servire per un’azienda che passerà verosimilmente dalla amministrazione straordinari” ha concluso. (Rem)