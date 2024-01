Lazio: Battisti (Pd), mozione contro privatizzazione Poste a tutela servizi piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho depositato una mozione in consiglio regionale, indirizzata al Presidente Aurigemma, per impegnare il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la Giunta regionale ad interloquire con il Governo Meloni affinché si riveda l'intenzione di procedere alla privatizzazione di Poste Italiane Spa". Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio. Nell'eventualità la privatizzazione dovesse andare in porto, "si richiede di lavorare così che nel prossimo piano industriale dell'azienda sia data continuità agli impegni già assunti da Poste Italiane SpA verso i Piccoli Comuni e la tutela dei livelli occupazionali. Poste Italiane SpA - prosegue - ha assunto, nell'ambito delle iniziative 'Poste Italiane incontra i Sindaci d'Italia', una serie di impegni con i Piccoli Comuni tra i quali: non chiudere più gli uffici postali nei Comuni con meno di 5.000 abitanti sostenendo così la crescita e lo sviluppo dei territori; installazione di ATM per il prelievo automatico di denaro; abbattimento delle barriere architettoniche". (segue) (Com)