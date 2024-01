Sardegna 2024: Soru (Coalizione sarda), confronto all'americana fra i 4 candidati governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto “all'americana” per mettere in condizione i cittadini di comprendere le proposte dei quattro schieramenti in lizza e decidere consapevolmente. La proposta arriva dal candidato governatore della Coalizione sarda, Renato Soru. Per Soru i quattro candidati alla presidenza della Regione dovrebbero riunirsi “in un teatro o, come negli Usa, in un'università, davanti a un pubblico di giovani. Trasmettiamolo in streaming, ma facciamo che lo ospiti anche una rete televisiva nazionale o una regionale e chiamiamo a fare le domande e moderare uno dei tanti bravi giornalisti sardi che seguono la politica, in modo da raggiungere e informare il pubblico più ampio possibile”. Un modo efficace, per Soru per dare “agli elettori la chiarezza delle differenze tra le nostre proposte e idee. Accordiamoci sulle regole, con correttezza e lealtà. Ma facciamo un vero confronto”. Poi l'appello al candidato del centro-destra, Paolo Truzzu: “Oltre alle tribune elettorali televisive cui siamo chiamati a partecipare – ha detto Soru - torniamo all'antico e organizziamo un dibattito pubblico all'americana, dove ciascuno di noi candidati potrà esporre le sue idee sui temi principali, a parità di tempo e condizioni. Nei prossimi mesi vedremo quelli delle elezioni americane: grandi spettacoli, ma anche occasioni per avvicinare o riavvicinare i cittadini all'importanza della politica e del voto”. (Rsc)