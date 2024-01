Speciale difesa: Giordania, Pentagono, attacco a base Usa ha “impronte digitali” di Kataib Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ribadito che l’attacco contro una base militare statunitense in Giordania, a seguito del quale tre militari hanno perso la vita, è stato condotto da una milizia filoiraniana. La vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha affermato durante un briefing con la stampa che l’attacco ha “le impronte digitali” di Kataib Hezbollah, un gruppo paramilitare sciita iracheno sostenuto dall’Iran. “Sappiamo che si tratta di una milizia sostenuta dall’Iran: le caratteristiche puntano a Kataib Hezbollah, ma non abbiamo ancora una valutazione definitiva”, ha detto. (Was)