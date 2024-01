Speciale difesa: Paesi Bassi stanzieranno altri 112 milioni di euro in aiuti militari a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi stanzieranno ulteriori 112 milioni di euro per la difesa dell'Ucraina. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa olandese, secondo cui nello specifico 87 milioni di euro saranno destinati all'acquisto di munizioni di artiglieria, mentre 25 milioni di euro saranno trasferiti al Fondo internazionale per l'Ucraina per l'acquisto di armamenti. Infine, il governo olandese destinerà 10 milioni di euro al miglioramento della difesa cibernetica di Kiev. (Beb)