Bulgaria-Turchia: ministra Esteri Gabriel riceve omologo Fidan, sostegno a percorso Ue di Ankara (2)

- Il tema è importante per l’intera Unione europea, ha sottolineato Gabriel. "La nostra attiva cooperazione contro l'immigrazione clandestina, il rapido scambio di informazioni e la protezione delle nostre frontiere comuni continueranno in futuro", ha osservato la ministra. Il capo della diplomazia turca ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della stabilità del Mar Nero. "Attribuiamo grande importanza al fatto che la guerra in Ucraina non aumenti la tensione nell’area", ha dichiarato Fidan. (Seb)