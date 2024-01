Agricoltura: Lollobrigida su proteste, lavoratori esasperati da scelte passate scellerate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori italiani “hanno avuto un abbattimento del reddito progressivo e per questo oggi ci sono segnali di esasperazione, che vengono da anni e anni di scelte scellerate, come quella di diminuire la produzione a fronte di un consumo invariato”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della campagna di promozione della frutta in guscio italiana in corso al Centro di preparazione olimpica (Cpo) “Giulio Onesti”, a Roma. “L’agricoltura è un settore strategico. Hanno da ridire sul fatto che tendiamo a raccontare l’Italia in ogni luogo, ma se lo avessero fatto prima di noi allora i nostri settori sarebbero molto più forti di quanto lo sono per merito dei produttori italiani”, ha concluso. (Rin)