Russia: Mosca, assenza di rappresentanti Osce a presidenziali non influenzerà monitoraggio internazionale

- L'assenza dei rappresentanti dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce (Odihr) alle elezioni presidenziali del marzo 2024 in Russia non influenzerà la qualità dell'osservazione internazionale. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota. Secondo Mosca, circa mille osservatori internazionali monitoreranno le elezioni in Russia. Il dicastero ha spiegato che in passato l'Odihr aveva rifiutato l'invito al monitoraggio diverse volte, presentando dei requisiti che la Russia "non è obbligata a rispettare". "In realtà, l'Odihr è usato come strumento politico, violando i principi di obiettività, imparzialità e professionalità", ha concluso il ministero. (Rob)