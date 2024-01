Ucraina-Ungheria: Kuleba, incontro con ministro Szjjarto è stato "molto utile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro che si è svolto ieri a Uzhgorod, in Ucraina, tra il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, e il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto, è stato "molto utile". Lo ha affermato lo stesso Kuleba in un'intervista all'agenzia di stampa "Ukrinform". Il capo della diplomazia ucraina ha ricordato che il suo ultimo incontro con Szijjarto aveva avuto luogo nel 2022. "Questo incontro (a Uzhgorod) è stato molto rilevante e sicuramente utile. Credo che abbiamo ottenuto il massimo che potevamo", ha osservato Kuleba, aggiungendo che il suo omologo ungherese "non ha detto nulla di male". Il ministro ha spiegato che i colloqui hanno riguardato la minoranza magiara in Transcarpazia, il conflitto russo-ucraino e il futuro eventuale incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro ungherese Viktor Orban. Szijjarto ha anche spiegato "perché gli ungheresi incontrano i russi e come vedono la via per la pace". (Kiu)