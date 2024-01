© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 31 gennaio, alle ore 8:30, la commissione Difesa della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica, nuovi profili e criticità, svolge l'audizione del sottosegretario, segretario del Consiglio dei ministri e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)