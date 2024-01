Fvg: Agrusti (Confindustria Alto Adriatico), entro un mese primi lavoratori dal Ghana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriveranno entro un mese in Friuli Venezia Giulia i primi lavoratori del Ghana formati nel loro Paese grazie a un progetto avviato da Confindustria Alto Adriatico con la Scuola di formazione tecnica e professionale fondata dai salesiani ad Accra. Lo ha annunciato oggi il presidente degli imprenditori di Pordenone, Trieste e Gorizia, Michelangelo Agrusti, intervenendo in diretta su Radio24. “Abbiamo utilizzato il decreto Cutro a fronte di un'esperienza maturata negli anni con la comunità ghanese, con la quale c'è stata una straordinaria capacità di integrazione con persone poi dimostratesi assolutamente capaci di confrontarsi con un sistema industriale così complesso come il nostro”, ha spiegato Agrusti. L’accordo prevede di affinare in Ghana la preparazione dei lavoratori come carpentieri, carrellisti e saldatori. “Confindustria Alto Adriatico, per il tramite di una primaria società di outplacement italiana, fornisce ulteriore formazione. Chiuso questo cerchio i lavoratori verranno in Italia con un contratto di lavoro che la società di outplacement ha a sua volta stipulato con le aziende manifatturiere interessate. Siamo nella fase finale – ha detto ancora Agrusti – credo che entro un mese arriveranno i primi lavoratori, ai quali è somministrata anche della formazione linguistica grazie alla Dante Alighieri di Accra e all'Ambasciata italiana in Ghana”. (Frt)