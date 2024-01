Imprese: Cum (Elis), coinvolgere aziende in formazione profili professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi per Elis è una giornata importante perché istituzioni, aziende e studenti sono insieme per costruire le opportunità che Elis cerca di realizzare per oltre 11 mila giovani che partecipano ai nostri oltre 460 percorsi formativi. “L’idea è di coinvolgere le aziende per costruire opportunità di formazione e soddisfare quel fabbisogno di profili professionali che permettono alle imprese di restare competitive in un mercato globalizzato”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Elis, Pietro Cum, a margine dell’incontro al Campus Elis di Roma tra il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e i rappresentanti delle aziende che aderiscono al progetto Distretto Italia. (Rin)