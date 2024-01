Argentina: viaggio lampo del capo gabinetto in Usa, incontri con Tesoro e dirigenza Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo gabinetto del governo argentino, Nicolas Posse, effettua oggi un viaggio lampo negli Stati Uniti per incontri con funzionari del dipartimento del Tesoro e del Fondo monetario internazionale (Fmi). A Washington, dove domani il direttivo dell'Fmi deciderà se ratificare un nuovo stanziamento di oltre 4 miliardi di dollari, Posse vedrà alle 14.30 (le 20.30in Italia) Michael Kaplan e Jay Shambaugh, rispettivamente sottosegretario aggiunto e sottosegretario per gli Affari internazionali del Dipartimento del Tesoro. Due ore dopo il capo gabinetto sarà ricevuto dalla prima vice direttrice generale del Fondo, Gina Gopinath. Secondo fonti di governo citate dai media locali, gli incontri di Posse - uomo di fiducia del presidente, Javier Milei -, "sono parte di una serie di scambi concordati in precedenza e confermati durante il Foro economico mondiale di Davos". Centrale rimane però il tema della trattativa con l'organismo multilaterale di credito. (segue) (Abu)