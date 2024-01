Argentina: viaggio lampo del capo gabinetto in Usa, incontri con Tesoro e dirigenza Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, come detto, il direttivo del Fondo si riunirà per analizzare l’accordo che lo staff tecnico ha raggiunto con il governo dell’Argentina per disporre un nuovo stanziamento. In caso di parere positivo, il governo di Javier Milei avrà accesso ai 4,7 miliardi di dollari di prestito, somma destinata “a sostenere gli importanti sforzi politici intrapresi delle nuove autorità per ripristinare la stabilità macroeconomica e aiutare l'Argentina a riequilibrare la bilancia dei pagamenti". La riunione si celebra pochi giorni dopo che il ministro dell'Economia, Luis Caputo, ha annunciato che il governo avrebbe sfilato il "capitolo fiscale" dalla Legge omnibus, il corposo provvedimento di riforme dello Stato che altrimenti non otterrebbe il via libera dal Parlamento. (segue) (Abu)