Verona: Gdf, proponeva investimenti finanziari dai domiciliari, portato in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del comando provinciale di Verona hanno portato in carcere il ventisettenne veronese che si trovava da qualche settimana agli arresti domiciliari per aver proposto abusivamente prodotti e servizi d'investimento finanziario. Le indagini erano state avviate a seguito di numerose querele per truffa presentate da decine di veronesi nei confronti dell'indagato, il quale, almeno dal 2021, anche mediante i propri profili su social network, seguiti da oltre 26 mila followers, promuoveva la propria immagine come persona di grande successo in ambito finanziario (ostentando, peraltro, un elevato tenore di vita) e pubblicizzava eventi e società attive nel mondo degli investimenti in criptovalute. A seguito dell'utilizzo da parte del cittadino di cellulare e computer per comunicare, il Gip del Tribunale di Verona ha eseguito la misura cautelare in carcere potendo questo reiterare le condotte criminose. (Rev)