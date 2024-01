Agricoltura: Paita (Iv), governo ha aumentato tasse, da Lollobrigida propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Renzi "aveva dato una mano agli agricoltori, Meloni sta invece facendo ulteriori danni, visto che ha aumentato l'Irpef agricola di 248 milioni di euro, e questo in una situazione già critica per il comparto. È stata una decisione sbagliata e abbiamo detto al governo di ripensarci, perché questo penalizzerà ulteriormente i nostri prodotti, altro che promuoverli nell'iperuranio. Quella del ministro Lollobrigida è solo inutile propaganda". Lo ha affermato a "Coffee break", su La7, la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "È chiaro che la transizione ambientale deve essere governata dall'Unione europea con intelligenza e flessibilità, e che gli atteggiamenti ideologici e rigidi non aiutano. Gli agricoltori - ha aggiunto la parlamentare - sono stretti nella morsa di un cambiamento per certi versi inevitabile. E il governo italiano che fa? Anziché aiutarle, aumenta la tassazione. E questo ha un impatto rilevante". (Rin)