Fvg: Agrusti (Confindustria Alto Adriatico), al lavoro per impiegare richiedenti asilo

- Per far fronte alla scarsità di manodopera delle aziende, Confindustria Alto Adriatico sta lavorando con le Prefetture per poter formare e impiegare richiedenti asilo. Lo ha detto oggi il presidente degli imprenditori di Pordenone, Trieste e Gorizia, Michelangelo Agrusti, intervenendo in diretta su Radio24. Per Agrusti si tratta di “un'ulteriore risorsa utilizzabile, razionalmente, con dignità”, invece di lasciarli “senza fare nulla dalla mattina alla sera nei vari centri più o meno dignitosi di accoglienza; vogliamo poter far lavorare anche loro, ne stiamo discutendo con le Prefetture, siamo a buon punto, stiamo facendo dei corsi per insegnargli rapidamente l'italiano di primo livello affinché, per esempio, possano apprendere le misure di sicurezza, un altro dei temi centrali che non può essere eluso. Il discorso è complesso e richiede un'organizzazione a trecentosessanta gradi. Noi ci stiamo provando”, ha concluso il presidente di Confindustria Alto Adriatico. (segue) (Frt)