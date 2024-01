Fvg: Agrusti (Confindustria Alto Adriatico), al lavoro per impiegare richiedenti asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per superare la difficoltà delle imprese di reperire manodopera, l'associazione “si è parimenti mobilitata in Italia per creare condizioni attrattive ragionando sull'ipotesi di fornire alloggi gratuiti per lavoratori provenienti da oltre 300 chilometri”. Agrusti ha avanzato l’ipotesi di una legga che consenta ai lavoratori che abitano in Regioni lontane dal posto di lavoro di poter detrarre due viaggi low cost al mese “per non sentirsi emigranti al pari dei loro nonni o dei loro padri e riuscendo così a mantenere delle relazioni sociali coi territori di appartenenza”. Secondo il presidente degli imprenditori, si tratterebbe di “una ‘leggina’ utile anche per consentire alle imprese di detrarre o di considerare alla stregua di beni strumentali gli alloggi messi a disposizione dei lavoratori”. (Frt)