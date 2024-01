Fvg: assessore Infrastrutture, opere pubbliche su Spilimbergo aumenteranno attrattività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere pubbliche programmate per Spilimbergo hanno rilevanza non solo per lo sviluppo del territorio, ma anche per aumentare sempre più l'attrattività di un luogo che sta registrando numeri molto positivi in fatto di presenze turistiche. Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, dopo aver incontrato ieri l’amministrazione del Comune pordenonese per fare il punto sulle opere in programma. In merito al progetto del ponte sul Tagliamento, l'assessore ha preso atto della preferenza del territorio per la costruzione di un nuovo viadotto rispetto all'ampliamento di quello esistente. "È stato inoltre presentato il progetto definitivo della bretella di Barbeano - ha aggiunto Amirante - sostenuto con convinzione dalla Regione per contribuire ad aumentare la vivacità imprenditoriale del Friuli occidentale. Abbiamo inoltre condiviso diverse tematiche afferenti al trasporto pubblico locale, alla viabilità e al patrimonio scolastico, in particolare quello in gestione all'Edr che oltretutto è coinvolto all'interno di un ampio progetto di investimento sovracomunale". (Frt)