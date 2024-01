© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: missione Onu smentisce informazioni trapelate sui social su dialogo per le elezioni - La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha definito “falsi” e “privi di fondamento” i documenti circolati sui social media e su alcuni siti web libici relativi ai presunti inviti a un dialogo patrocinato dall’Onu sulle prossime elezioni nel Paese nordafricano. In un messaggio su Facebook, l’Unsmil ha denunciato un “tentativo di fuorviare l'opinione pubblica”, invitando la stampa e gli utenti sui social network “a verificare, prima di pubblicare ed informazioni sulle attività dell’Unsmil”. (segue) (Res)