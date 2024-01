I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: l'inviato Onu Bathily incontra il generale Haftar a Bengasi, focus su elezioni e ritiro mercenari - L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha discusso ieri con il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, nella base di Rajma, a est di Bengasi, degli ultimi sviluppi del processo politico per consentire le elezioni e della situazione di sicurezza nel Paese nordafricano, incluso il dossier dei mercenari stranieri. Il funzionario senegalese dell’Onu ha affermato su X (ex Twitter) di essere d'accordo con Haftar sulla necessità di “accelerare gli sforzi per portare la Libia il prima possibile alle elezioni e per unificare le istituzioni”. I due hanno inoltre discusso della situazione di sicurezza in Libia, tenendo conto anche della situazione regionale, sottolineando la necessità di “attuare le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu relative al ritiro delle forze straniere, dei combattenti stranieri e dei mercenari per garantire una Libia sicura, stabile e prospera”. L'ufficio stampa di Haftar, da parte sua, ha affermato che Bathily ha elogiato il ruolo e la posizione di Haftar “nel mantenimento della sicurezza e della stabilità” nel Paese nordafricano, Non solo. Il comando generale dell’Enl ha affermato di sostenere “gli sforzi della Missione di sostegno Nazioni Unite (Unsmil) per realizzare le aspirazioni del popolo libico”. (segue) (Res)