I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: ministro Affari sociali firma accordo con Fao su sostegno lavoro agricolo - La Tunisia ha firmato un accordo di cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), volto a sviluppare gli ambiti di intervento tra le diverse politiche settoriali al fine di migliorare l'assistenza sociale dei lavoratori nel settore agricolo in Tunisia. Lo rende noto il ministero degli Affari sociali di Tunisi, che ha ospitato la cerimonia per la firma dell’accordo, da parte del ministro tunisino, Malek Ezzahi, e dall'incaricato d'Affari della Fao in Tunisia, Mohamed Amrani. In un comunicato si legge che l'intesa “segna l'avvio di programmi d'azione nel settore della previdenza sociale a favore dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, rafforzando le capacità istituzionali tunisine e migliorando la qualità delle prestazioni sociali destinate all'indotto”. Amrani, da parte sua, ha sottolineato “l'importante ruolo dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli nelle dinamiche economiche”, indicando la necessità “di fornire loro adeguate condizioni affinché possano contribuire a garantire la sicurezza alimentare del Paese nordafricano e della regione”. (segue) (Res)